L'incendie le plus meurtrier de Californie est désormais maîtrisé à "100%", annoncent les pompiers

Le "Camp fire", l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie qui dévastait le nord de l'Etat depuis plus de deux semaines, est désormais maîtrisé à "100%", annoncent les pompiers américains, dimanche 25 novembre. Au moins 87 personnes ont péri dans ce feu, qui a brûlé quelque 620 km2 (près de six fois la surface de Paris), selon un dernier bilan des autorités publié samedi soir. Quelque 249 personnes sont toujours portées disparues.

Le travail de recherches compliqué par la pluie

Près de 14 000 structures, principalement des habitations, ont notamment été détruites dans et autour de la ville de Paradise. Le shérif du comté de Butte a prévenu que les restes de certaines victimes pourraient ne jamais être retrouvés. Entre 5 et 8 cm de précipitations sont tombées ces derniers jours, transformant les cendres en boue, rendant difficile le travail des équipes qui recherchent les restes humains parmi les débris.