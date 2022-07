Incendies : l'Europe et la Californie en proie à des feux géants

Le feu entre dans la ville de Vatera (Grèce), petite station balnéaire grecque. Il faut évacuer au plus vite. Le ciel a disparu, laissant place à des nuages de fumée. L’air est saturé de fumées et de cendres. Depuis samedi 23 juillet, le feu gagne du terrain. 450 personnes ont été évacuées. Les flammes grignotent les maisons une par une. Les pompiers, aidés par quelques volontaires déterminés à sauver leur village, ne parviennent pas à maîtriser l’incendie.

En Californie, un incendie "explosif"

Aux Canaries, l’île de Tenerife (Espagne) est aussi en proie aux flammes. Plus de 2 000 hectares de forêts ont brûlé. Aux États-Unis, la Californie se consume depuis vendredi 22 juillet. Près du Parc national de Yosemite et de ses séquoias géants, l’état d’urgence a été proclamé et 6 000 personnes évacuées. Sur une route, le feu amène avec lui l’obscurité. La fumée noire et les flammes engloutissent les maisons. Dans le comté de Mariposa, 5 000 hectares ont déjà brûlé. L’incendie est qualifié d'"explosif" par les autorités.