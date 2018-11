Incendies en Californie : sur place, le combat contre les flammes continue

De jours comme de nuit, sans répit, les maisons et la végétation s'embrasent. Deux incendies majeurs dévastent la Californie depuis des jours. Les moyens déployés sont considérables que ce soit dans les airs ou au sol, mais près de 300 000 personnes ont dû tout de même être évacuées. Dans le sud de l'État, Malibu est en proie aux flammes. Comme les autres, de nombreuses stars ont dû quitter leur maison.

Plus de 200 disparus

Au nord de l'État, la petite ville de Paradise détient désormais le record de l'incendie le plus meurtrier depuis 1933. Sur place, les secouristes fouillent les décombres des plus de 6 000 maisons calcinées. Chaque jour, de nouveaux corps sont retrouvés. On compte déjà 29 morts et plus de 200 disparus. Le feu a été brutal, rapide. Surpris, les habitants ont tout abandonné. Un bilan provisoire fait état de 31 morts et 13 millions de Californiens sont aujourd'hui menacés par cet enfer de flamme.