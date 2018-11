Incendies en Californie : pollution maximale à San Francisco

La Californie (États-Unis) continue d'être dévorée par les flammes depuis maintenant dix jours, lundi 19 novembre. On compte près de 80 morts et plus de 1 000 disparus. Plus de 12 000 maisons et bâtiments ont déjà brûlé. En conséquence, San Francisco est devenue la ville plus polluée du monde. Des écoles ont fermé leurs portes.