Incendies en Californie : le bilan s'alourdit à nouveau

Dans la ville américaine de Paradise, 26 000 habitants il y a encore quelques jours, les voitures et les habitations ne sont plus qu'à l'état de cendres à cause de l'incendie qui ravage le Nord de la Californe. On ère en fantôme à la recherche de ces 631 disparus. Jonathan Clark est toujours à la recherche de son frère Maurice, qui n'a pas donné signe de vie. Il retrouve son cheval calciné par les flammes. "Cela ne lui ressemble pas de disparaître, on fera tout ce qu'il faut pour le retrouver mort ou vivant. On est comme ça les Clark", promet Jonthan Clark.

L'incendie encore actif

Les fumées s'étendent à plus de 100 kilomètres et les flammes progressent toujours. Il reste 50 000 personnes à évacuer alors que les refuges sont pleins. "Il faut qu'on bascule du côté de la nature, cela ne sert à rien de la combattre. Cela va être très cher, je ne parle pas de centaines de millions mais de dizaines de milliards", prévient Jerry Brown, le gouverneur de Californie. Donald Trump se rendra sur place ce samedi 17 novembre, il accuse les démocrates de mal gérer les forêts et menace de leur couper les subventions.