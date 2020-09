Incendies aux États-Unis : paysage de désolation dans l'Oregon

C'est une atmosphère lunaire et une impression de fin du monde. Les habitants du comté américain de Linn, dans l'Oregon, n'ont eu que quelques minutes pour échapper aux incendies. Un peu partout dans l'État, ils se réfugient dans les parkings, à la fois terrifiés et soulagés. "On ne peut rien y faire. Je suis juste reconnaissante qu'on soit tous là et en vie", assure Joy, réfugiée de Aims, dans l'Oregon.

47 000 personnes déplacées dans l'Oregon

Le bilan est dramatique avec 27 morts depuis le début de l'été. Les services de secours recensent des dizaines de disparus. Pour le seul État de l'Oregon, 47 000 personnes ont été déplacées. Cet habitant d'Estacada a décidé de rester pour protéger sa maison. Il a déjà été cambriolé à trois reprises. Les images de ces derniers jours de San Francisco (Californie), enveloppé d'un voile orangé, ont stupéfait l'Amérique. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump a annoncé qu'il se rendra lundi 14 septembre en Californie.