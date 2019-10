Incendie : la Californie en alerte rouge

Dans la ville de Santa Clarita située dans le comté de Los Angeles (États-Unis), la progression de flammes semble inexorable au point où certains habitants ont dû partir en quelques minutes. "En dix minutes, on a commencé à apercevoir le feu depuis notre maison et la fumée est devenue épaisse, on a commencé à faire nos valises parce qu'on voyait que les voisins faisaient la même chose, mais à ce moment-là mon frère m'a crié de monter dans la voiture. Le feu était littéralement dans notre jardin", raconte une habitante du quartier.

Une progression rapide

Le feu progresse vite favorisé par un sol sec et des vents à plus de 100 km heures et la situation pourrait empirer. Près de San Francisco, 9 000 hectares de végétations ont brûlé. "Nous allons peut-être avoir des vents historiques et cela nous inquiète beaucoup que les zones les plus vulnérables de la Californie soient le théâtre d'incendies explosifs", a déclaré Jonathan Cox, chef des pompiers. Près de 200 000 pompiers sont mobilisés, leur priorité est d’éviter que les incendies destructeurs fassent des victimes. Aucune n'a été recensée jusqu'à présent.

Le JT

Les autres sujets du JT