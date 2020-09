Etats-Unis : L’ouest ravagé par les flammes

Les paysages sont apocalyptiques. A San Francisco, l’épaisse fumée et le ciel orange obligent les automobilistes à allumer leurs feux en pleine journée. Privée des rayons du soleil, toute la zone est plongée dans l’obscurité. La fumée vient pourtant de l’Oregon, à 800 kilomètres de la ville.

Des dommages sans précédent

Les feux ravagent toute la côte ouest du pays, du Canada jusqu’au Mexique. Les incendies ont déjà détruit plus de 10 000 kilomètres carrés, une première depuis 30 ans. 6 morts sont à déplorer, et la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, s’inquiète de subir les "pires pertes humaines et matérielles de l’histoire de [son] état". En cause, une sécheresse intense. Le vent continuant à souffler, les experts estiment que la Californie pourrait rester plusieurs jours dans le noir.