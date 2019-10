États-Unis : la Californie privée d'électricité à cause des risques d'incendies

Le nord de la Californie (États-Unis) est plongé dans le noir. Dans un magasin, c'est à la lampe de poche que les clients font leurs courses, tandis que la caissière travaille à l'aide d'une lampe frontale. La compagnie d'électricité californienne Pacific Gas and Electric Company (PG&E) a coupé le courant pour éviter que les incendies en cours dans la région ne se propage. "On a bien conscience de l'impact de ces coupures sur nos clients, mais nous faisons face à des vents très violents et des risques élevés d'incendie", explique Deanna Contreras, porte-parole de l'entreprise.

Des coupures qui devraient durer au moins une semaine

Des coupures préventives qui touchent de très nombreux Californiens, qui ne comprennent pas comment leur fournisseur d'électricité a pu en arriver là. "S'ils avaient entretenu leur réseau électrique auparavant, ils ne seraient pas obligés de faire des coupures", déplore un habitant. "Ils n'ont jamais débroussaillé autour des lignes électriques mais ils veulent bien donner des dividendes à leurs actionnaires", renchérit un autre habitant. PG&E est mis en cause pour le manque d'entretien de son réseau. L'année dernière, 85 personnes ont péri dans l'incendie de la ville de Paradise, un feu causé par une rupture de câble. L'entreprise a dû verser 11 milliards de dollars de dédommagements.

