États-Unis : des feux incontrôlables ravagent l'Ouest américain

L'Ouest américain est à nouveau en proie aux incendies en ce début d'été. 80 feux de grande ampleur ont été recensés et des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. La météo des prochains jours ne devrait pas arranger la situation.

Les Éflammes féroces sont visibles sur plusieurs centaines de kilomètres. C'est la troisième forêt qui brûle en seulement quatre jours dans la partie Ouest des Etats-Unis. Les pompiers doivent s'enfoncer dans une épaisse fumée pour éteindre les fumeroles, qui pourraient faire repartir le feu. Les autorités évacuent la population en urgence. "Tous les hôtels étaient complets. Avec ma mère et mon père de 75 ans, on a dû dormir dans nos voitures la nuit dernière. Ils nous ont donné 20 minutes pour partir", témoigne un habitant.

Facteurs aggravants

Plusieurs facteurs ont aggravé les incendies, dont les orages à répétition, les vents violents et la chaleur caniculaire. Les États de Californie, de l'Oregon et du Nevada ont tous les trois été touchés. Dans l'Oregon, une dizaine d'habitations ont été détruites. Au moins 2 000 personnes ont été évacuées malgré les efforts de plus de 2 000 pompiers mobilisés. La Californie reste en alerte incendie, ce lundi 19 juillet.