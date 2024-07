En images Bâtiments détruits, voitures carbonisées, habitants évacués... La Californie affronte le mégafeu "Park Fire", l'un des pires incendies de son histoire

Ce feu de forêt a jusque-là provoqué l'évacuation de 4 200 personnes, alors que plus de 140 000 hectares de végétation ont été dévastés en moins d'une semaine.

Le brasier est déjà devenu le septième incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie. Le mégafeu "Park Fire" a détruit plus de 144 500 hectares en cinq jours, d'après des estimations diffusées dimanche 28 juillet par l'agence officielle Cal Fire. Quelque 4 000 pompiers ont été mobilisés pour tenter de le contenir, dans des conditions devenues de plus en plus difficiles.

Le feu n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis son éclosion. Des progrès ont été faits, samedi, sous des vents faibles et une température fraîche permettant aux soldats du feu de contrôler 12% du "Park Fire". Mais l'activité du feu s'est "renforcée" le lendemain, du fait d'une chaleur plus prononcée, de vents plus forts et d'un terrain accidenté, déplorent les pompiers.

Les flammes dévorent une région montagneuse située à environ 145 kilomètres de Sacramento, la capitale de l'Etat. A ce stade, 4 200 habitants du comté de Butte ont dû être évacués. La police a arrêté, jeudi, un homme de 42 ans suspecté d'avoir allumé l'incendie en envoyant dans un ravin une voiture en flammes.

En une douzaine de photos, franceinfo vous emmène au plus près de ce mégafeu, jour par jour.

Un mur de fumée s'élève dans le ciel, le 25 juillet 2024, près de Chico, la localité californienne d'où est parti le "Park Fire". (NOAH BERGER / AP / SIPA)

Des dizaines de voitures ont été détruites par les flammes du "Park Fire" à Chico (Californie), comme le montre cette vue aérienne datée du 25 juillet 2024. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU / AFP)

Un animal court sur l'herbe en tentant de fuir les flammes du "Park Fire", dans le comté de Butte (Californie), le 25 juillet 2024. (NOAH BERGER / AP / SIPA)

Des bâtiments sont détruits par les flammes à Chico (Californie), le 25 juillet 2024. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU / AFP)

Une colline est rongée par le "Park Fire", près de Chico (Californie), le 25 juillet 2024. (STEPHEN LAM / AP / SIPA)

Un habitant s'hydrate en préparant l'évacuation de sa femme et de son chien près de Paynes Creek, dans le comté de Tehama (Californie), le 26 juillet 2024. (JOSH EDELSON / AFP)

Un bâtiment est détruit par le "Park Fire" près de Paynes Creek, dans le comté de Tehama (Californie), le 26 juillet 2024. (JOSH EDELSON / AFP)

Une voiture carbonisée apparaît au milieu de débris dans le secteur de Paynes Creek (Californie), après le passage du "Park Fire", le 27 juillet 2024. (JOSH EDELSON / AFP)

Un avion répand du retardateur de flammes pour ralentir l'avancée du "Park Fire", près de Forest Ranch, le 28 juillet 2024. (NIC COURY / AP / SIPA)

Une voiture et de la végétation sont couvertes de retardateur de flammes dans le comté de Butte (Californie), le 28 juillet 2024. (EUGENE GARCIA / AP / SIPA)

Des pompiers tentent de contenir le "Park Fire" le long de l'autoroute 32, près de Forest Ranch, en Californie, le 28 juillet 2024. (NIC COURY / AP / SIPA)

Des arbres sont ravagés par le "Park Fire" sous le regard de pompiers impuissants, dans le comté de Tehama (Californie), le 28 juillet 2024. (JOHN G. MABANGLO / EPA / MAXPPP)