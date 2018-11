Des incendies meurtriers ravagent la Californie

Les incendies qui ravagent la Californie aux États-Unis menacent désormais les stars américaines, installées près de Malibu, une célèbre station balnéaire. Les demeures de Lady Gaga, Kim Kardashian et Kanye West sont dans l'oeil du cyclone. Les flammes avancent à une vitesse de 80km/h et ravagent tout sur leur passage. Depuis jeudi 8 novembre, les flammes sèment la désolation et la mort. Au moins neuf personnes sont décédées en tentant de fuir la ville de Paradise et les pompiers cherchent encore d'éventuelles nouvelles victimes. "Je n'y crois pas, on dirait une zone de guerre", témoigne une femme.

Pas de répit annoncé

Les 26 000 habitants de Paradise ont fui en urgence. 2 000 pompiers sont mobilisés dans le secteur et plusieurs villes doivent également être évacuées immédiatement. "On s'attend encore à de forts vents ce dimanche [11 novembre], donc avec ce feu, il n'y aura aucun répit", a annoncé Daryl Osby, le chef des pompiers de Los Angeles. Depuis près d'un an, la Californie est régulièrement frappée par des incendies meurtriers à cause d'une végétation extrêmement sèche.

