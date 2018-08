CARTE. Voici où sont situés les principaux incendies qui ravagent la Californie

La Californie est ravagée par les flammes depuis plusieurs semaines et le vaste "Mendocino Complex" est devenu lundi le plus grand incendie de son histoire récente.

La Californie est désormais ravagée par le plus grand incendie de son histoire récente, le "Mendocino Complex", qui gagne du terrain dans le nord de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis. Le "Mendocino Complex" n'est maîtrisé qu'à 30% environ, selon CalFire, le service californien de lutte contre les incendies. Il a fait au moins deux morts.

Il est composé de deux foyers mitoyens débutés le 27 juillet qui ont formé ensemble, lundi 6 août, le plus grand incendie jamais connu en Californie après avoir déjà dévoré 114 850 hectares, presque autant que la superficie de l'immense ville de Los Angeles et plus que les 114 078 hectares détruits en décembre 2017 par l'incendie Thomas, le précédent record.

Plus de 14 000 pompiers mobilisés à travers l'Etat

Plus au nord en Californie sévit depuis le 23 juillet un autre incendie dévastateur, "Carr", qui a tué sept personnes et détruit plus de 1 600 bâtiments, dont un millier de logements. L'incendie Carr est tellement intense qu'il a généré par moments un tourbillon semblable à une tornade de feu. Il a été provoqué selon les autorités par la "défaillance mécanique d'un véhicule" ayant provoqué des étincelles dans une zone devenue une véritable poudrière en raison de la sécheresse.

L'autre grand incendie de la région, "Ferguson", démarré le 13 juillet, a tué deux pompiers et provoqué la fermeture partielle du parc national de Yosemite en pleine saison touristique, était contenu à 38%.

Plus de 14 000 pompiers combattent les divers incendies en cours dans l'Etat de Californie. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis le début de cette série de sinistres.