Californie : un incendie aux portes de Los Angeles

C. Guttin, T. Donzel

Les incendies continuent de faire rage dans la région de Los Angeles. Plusieurs milliers d'habitants ont dû être évacués au cours de ces dernières heures. Les flammes ont déjà détruit plus d'une centaine de maisons.

Un tourbillon de feu et de fumée ravage tout sur son passage. Le Mountain Fire dans le nord-ouest de Los Angeles continue de brûler des habitations les unes après les autres. Toute la journée, les pompiers ont tenté de stopper la progression des flammes, en vain. Seuls 5% de l’incendie est contenu pour l’heure. Les riverains n’ont rien pu faire face au gigantesque brasier : “J’ai pris le tuyau d’arrosage et je me suis versé de l’eau sur les cheveux parce que je commençais à brûler", raconte une sinistrée de l'incendie.





8 000 hectares de terrain consumés

Dans le quartier au matin, un habitant découvre avec stupeur les ruines de sa maison. Toute la nuit, les flammes ont avancé et consumé plus de 8 000 hectares de terrain. Actuellement, 3 500 habitations sont toujours menacées. La ligne de feu est visible depuis les quartiers des collines de Los Angeles. Le feu est attisé par une importante sécheresse et par les vents en rafale venus de Santa Ana.

