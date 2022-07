Californie : "Oak Fire" devient le plus important feu de l'année

Il a été baptisé "Oak Fire", un méga feu dont le panache de fumée est filmé ici depuis la station spatiale internationale. Au sol, ce nuage acre et orange ne cesse de s’étendre sur le comté de Mariposa (Californie), non loin du parc national de Yosemite. Les flammes, qui atteignent plus de dix mètres de haut ont déjà dévoré plus de 6 800 hectares de forêt. Ce couple revient chez lui. De leur maison il ne reste qu’une cheminée et un amas de tôles carbonisées. "On vient d’emménager dans cette maison il y a deux semaines, après notre mariage et on l’a vue brûler à la télévision", déplore le jeune marié.

Sécheresse exceptionnelle

L’incendie qui s’est déclaré vendredi est devenu incontrôlable et progresse si vite que les habitants ont à peine le temps d’évacuer. "C’est notre foyer. J’ai l’impression qu’il faut qu’on fasse tout ce qu’on peut pour avoir une chance de le sauver", déclare un résident. Depuis plusieurs jours, la région connaît une vague de chaleur et une sécheresse exceptionnelle laissant place à une végétation desséchée, combustible idéal pour alimenter le brasier. Plus de 2 500 pompiers sont mobilisés pour tenter de l’éteindre, aidés par une douzaine d’hélicoptères et une quarantaine de camions-citernes les alimentant en eau. L’"Oak Fire" est devenu le feu le plus important enregistré cette année aux Etats-Unis.