Californie : le brasier continue de s'étendre

Au nord de la Californie, l'incendie de Mendocino poursuit sa course folle : il est devenu le feu le plus gigantesque que l'État n'ait jamais connu. 115 000 hectares ont été brûlés, l'équivalent de la ville de Los Angeles. Le monstre de feu avance en ravageant la forêt et les pompiers y voient la nuit comme en plein jour. Un millier de chalets et d'habitations ont été détruits : "En 5 minutes, les flammes sont arrivées par le haut de la colline", explique un habitant.

30% de l'incendie maîtrisé

La sécheresse et les fortes chaleurs expliquent la progression rapide du feu. Ce sont deux très gros foyers qui se sont rejoints au nord d'un lac, autour duquel ils avaient débuté. Unis, ils ont redoublé de force. À certains endroits, les flammes forment des tornades : selon les pompiers, seulement 30% de l'incendie est maîtrisé. Il file vers le nord, vers les forêts et les autorités n'espèrent pas l'éteindre avant, au moins, huit jours.

