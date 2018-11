Californie : des incendies meurtriers ravagent l'Etat

Un policier filme depuis sa voiture l'incendie avec son téléphone portable et témoigne de la violence des flammes. Elles mesurent plusieurs mètres de haut et dévorent les bâtiments en Californie (États-Unis). Pendant un moment d'accalmie, il sort de son véhicule, mais aucune maison n'est épargnée et tous les habitants ont fui. Des dizaines de milliers d'hectares sont dévorés par le feu et plus de 300 000 personnes ont été évacuées pour échapper au monstre que rien n'arrête.

Neuf morts à déplorer

"Ma femme est déjà partie avec les deux chiens et notre fils. Je n'ai pas pu dormir de la nuit et à 5 heures du matin la ville de Malibu nous a prévenu qu'il fallait évacuer", relate un homme. "J'ai réuni tout ce que je pouvais sortir de chez moi, mais je n'ai rien pu récupérer, j'ai tout perdu", témoigne, très ému, un père de famille. Au moins neuf morts sont à déplorer et des dizaines de personnes sont portées disparues. La sécheresse et le vent violent ralentissent le travail des pompiers et pour l'instant, l'incendie n'est pas en passe d'être maîtrisé.

