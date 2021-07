Incendies : des feux d'une grande intensité frappent violemment l'Amérique du Nord

Des incendies d'une très forte intensité font des dégâts considérables à l'ouest des États-Unis et du Canada. Les habitants sont malgré eux aux premières loges et doivent quitter leur maison pour leur sécurité. "Ma fille et moi avons juste eu le temps d'attraper ce qu'on pouvait et on a pris la fuite. On s'en est sortis vivants, c'est tout ce qui compte", explique l'un d'entre eux. Beaucoup d'Américains ne sont pas assurés et l'État ne verse généralement aucune indemnisation alors que les incendies touchent pour l'instant des zones peu habitées.

Un appui aérien pour les pompiers

13 États sont touchés par les flammes à l'ouest des États-Unis ainsi qu'au Canada. Les services de sécurité sont à l'œuvre. Les pompiers bénéficient d'appuis aériens pour contrer les flammes qui ont pu être déclenchées par des feux d'artifice interdits ou des lignes électriques renversées par les vents. "Il n'y a absolument aucun doute que le changement climatique est à l'œuvre sous nos yeux", a déploré la Gouverneure de l'Oregon, Kate Brown, alors que la sécheresse favorise la progression des flammes chaque année.