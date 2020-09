Incendies aux États-Unis : 500 000 personnes évacuées dans l'Oregon

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans l'Oregon, aux États-Unis, à mesure que les pompiers progressent dans les zones où les feux sont désormais maîtrisés, ils découvrent une quantité de communautés de petites villes ravagées par les flammes. "À Lyons, presque toutes les maisons ont été déruites, tout comme les voitures. C'est d'ailleurs dans une voiture à une centaine de mètres d'ici qu'un jeune garçon de 12 ans a été retrouvé mort, ainsi que sa grand-mère, dont le corps n'a pas encore été retrouvé", explique Loïc de la Mornais, en direct de Lyons dans l'Oregon, aux États-Unis, samedi 12 septembre.

Des dizaines de disparus

Ils tentaient de fuir en voiture et on ne sait pas si leur véhicule n'a pas démarré. "Cela montre en tout cas la rapidité avec laquelle les flammes sont arrivées jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de l'Oregon prévient qu'il pourrait y avoir un bilan très important. À l'heure où l'on parle, il y a encore des dizaines de disparus. Cela n'est pas fini car il y a encore beaucoup de départs de feu dans cet État. L'air en Oregon est actuellement le plus mauvais sur toute la surface de la Terre", conclut le journaliste de France 2.

