Incendies à Hawaï : le bilan s'alourdit à 67 morts, les dégâts chiffrés à plusieurs milliards de dollars

Alors que le bilan de l'incendie sur l'île de Maui continue d’augmenter, les recherches de survivants se poursuivent samedi. L'avocate générale d'Hawaï a décidé d'ouvrir une enquête sur la gestion de la crise par les autorités

Le bilan du gigantesque incendie à Hawaï continue d’augmenter et atteint 67 morts le samedi 12 août au matin, bien que le principal incendie soit contenu à 80%. Et ce n’est probablement pas le bilan définitif : les recherches de survivants se poursuivent. Vendredi matin, les habitants de Lahaina, la petite ville à l’ouest totalement détruite par le feu, ont été autorisés à retourner provisoirement chez eux, ou ce qu’il en reste, pour constater l’ampleur des dégâts et tenter de récupérer des biens personnels. L'avocate générale d'Hawaï a décidé d'ouvrir une enquête sur la gestion de la crise par les autorités.

>> Incendies à Hawaï : "On est toujours en état de choc", témoignent les habitants traumatisés

Brian Schatz, le sénateur d’Hawaï, a prévenu : "La tragédie n’est pas terminée". Pour l’instant, les autorités n’ont compté que les corps visibles dans les rues de Lahaina, la ville de 13 000 habitants à l’ouest de Maui, que l’incendie a ravagée. Quand les secours vont explorer l’intérieur des maisons, des appartements, des commerces, des bateaux calcinés par les flammes, ils vont probablement découvrir de nouveaux cadavres. Des chiens spécialistes de ce genre de recherches sont arrivés du continent.

Les garde-côtes ont expliqué de leur côté avoir sauvé mercredi 17 personnes qui s’étaient jetées dans la mer pour échapper aux flammes. Mais ils pensent qu’une centaine de personnes en tout se trouvaient alors dans l’océan, difficiles à repérer à cause de la fumée.

Au total, quelque 1 000 personnes sont portées disparues.

Un bilan dramatique, humainement et économiquement

Épouvantable humainement, le bilan est aussi dramatique économiquement. "Il n’y a rien dont on ne manque pas. Il faut tout reconstruire", a insisté le sénateur Schatz. L’électricité et l’eau n’ont toujours pas été rétablies à l’ouest de Maui. La firme Accuweather chiffre les pertes à au moins huit milliards de dollars.

Le gouverneur d’Hawaï a évoqué 1 700 structures détruites. Vendredi matin, l’électricité et l’eau n’avaient toujours pas été rétablies à l’ouest de l’île. Le réseau téléphonique ne fonctionnait pas à 100%. Les habitants et les touristes ont eu le droit de revenir à Lahaina pour quelques heures : les habitants pour constater de leurs yeux l’ampleur des dégâts, et peut-être espérer retrouver des biens personnels qui par miracle auraient échappé à toute destruction ; les touristes, à condition de montrer leurs réservations, pour mettre la main sur les affaires qu’ils ont laissées derrière eux dans l’urgence de l’évacuation. Un couvre-feu est en vigueur à partir de 22 heures, compte tenu de l’absence de lumière.

L’État d’Hawaï et le comté n’ont pas lancé d’alerte

Le gouverneur a autorisé l’ouverture d’une enquête sur la réponse des autorités à la catastrophe. Des habitants se plaignent de la lenteur de la réaction. Ils disent ne pas avoir reçu d’ordre d’évacuation, qu’ils n’ont pas été prévenus du danger, ou trop tard tout du moins. Effectivement, l’Etat d’Hawaï et le comté n’ont pas lancé d’alerte, ce qui est commun sur l’archipel avec les ouragans ou les tsunamis. Peut-être parce que les communications ont été coupées très rapidement par le feu.