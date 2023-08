Incendie à Hawaï : l’île de Maui ravagée par les flammes

Les flammes ont provoqué des scènes apocalyptiques à Hawaï. Deux îles de l'archipel américain sont ravagées par de gigantesques incendies. De nombreux habitants se sont retrouvés pris au piège. Certains se sont jetés à la mer pour échapper aux flammes. Le bilan provisoire fait état de 36 morts.

"C'était notre maison, notre voiture." L'homme qui filme a tout perdu, comme une grande partie des habitants de la ville de Lahaina. Les images sont apocalyptiques. Restaurants, commerces… tout a été ravagé. Vue du ciel, la ville de 12 000 habitants semble avoir quasiment disparu. Au sol, quelques maisons brûlent encore, et il n'y pas de secours visibles. La population se dit totalement abandonnée.

Les habitants se sentent abandonnés

"Il reste des corps qui flottent dans l'eau. On sort des personnes de la mer depuis hier soir. On essaie de sauver des vies et on a l'impression d'être abandonnés", témoigne un habitant. La nuit précédente, des habitants se sont jetés à la mer. Même les bateaux étaient en feu. Seuls ceux qui ont pris la fuite avant que le port ne soit détruit ont pu se sauver. Sur l'archipel d'Hawaï, c'est l'île de Maui qui est la plus touchée. Un ouragan, passé au large avec des vents de 130 km/h, a attisé les flammes.