High-tech : la PME de Lyon Okeenea débute sa conquête des États-Unis

Malvoyante, Lise Wagner ne se sépare jamais de sa télécommande pour se déplacer à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône). Une fois actionné, un boîtier fixé au feu tricolore l'avertit quand elle peut traverser et aussi le nom de la rue. "C'est une information très importante pour confirmer qu'on se trouve bien là où on le souhaite et pour entamer sa traversée du bon côté", explique cette experte en accessibilité.

Testé à New York en avril

Ce dispositif électronique a été mis au point en 1993 dans la métropole de Lyon. Amélioré au fil des ans, il vient de séduire la ville de New York (États-Unis). Un marché inespéré pour cette PME. Face à une quarantaine d'entreprises américaines, c'est la touche française qui a fait la différence et un an de travail. L'entreprise familiale Okeenea compte 45 salariés et conçoit également des barres de guidage. Cette vitrine qu'offre la commande américaine risque de tout changer. Le premier feu sonore sera installé à un carrefour new-yorkais en avril, expérimenté six mois avant l'extension du dispositif au reste de la ville.

