Hawaï : un volcan de plus en plus menaçant

À Hawaï (États-Unis), ce qui était le plus redouté est en train de se produire : la lave crachée par le volcan Kilauea atteint l'océan Pacifique et forme alors des fumées acides, extrêmement toxiques. Les autorités invitent les habitants du secteur à la plus grande vigilance. La garde nationale fait le tour des habitants encore présents pour les mettre en garde et leur donner des instructions écrites. Le problème est que les routes sont de plus en plus impraticables, fissurées ou envahies par de la lave sur plusieurs mètres de hauteur.

Il faut se préparer au pire

Tout peut arriver, même le pire. Le volcan continue à cracher de la lave en ébullition. De plus en plus d'explosions se produisent dans des cratères secondaires, projetant des fumées chargées de gaz, de cendres et de pierres à plusieurs milliers de mètres d'altitude.

