Etats-Unis : un avion d'United Airlines perd un morceau de réacteur en plein vol et atterrit en urgence à Hawaï

Les passagers du vol 1175 d'United Airlines ont eu une sacrée frayeur. Le capot moteur situé à l'avant du réacteur droit de leur avion s'est décroché en plein vol, mardi 13 février, rapporte le New York Times (en anglais). L'avarie s'est produite alors que le Boeing 777, qui ralliait San Francisco (Californie) à Honolulu (Hawaï), survolait l'océan Pacifique à très haute altitude.

Les passagers ont entendu un bruit très fort au moment de l'incident, avant que l'appareil ne se mette à trembler violemment. Ceux situés du côté droit de l'avion ont même filmé des morceaux de métal se détachant du réacteur. Le personnel navigant a alors demandé à chaque passager de regagner son siège et d'attacher leur ceinture de sécurité, selon le New York Times.

that looks bad, plane and simple #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q