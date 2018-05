Hawaï : les grondements du volcan Kilauea s'intensifient

L'un des volcans les plus actifs du monde, le Kilauea, à Hawaï (États-Unis) continue à gronder et à expulser de la lave par l'intermédiaire de fissures qui font dorénavant craindre une explosion majeure qui pourrait advenir dans les prochains jours. Pour les scientifiques qui ont les yeux rivés sur le volcan, l'épaisse fumée et le nuage de cendres qui s'en dégagent deviendraient alors beaucoup plus imposants.

"Des blocs de plusieurs tonnes pourraient être projetés"

"Toutes les indications montrent que cette explosion peut se produire, voilà pourquoi on prend des mesures dès maintenant. On doit s'y préparer, des blocs de plusieurs tonnes pourraient être projetés", explique Janet Babb, volcanologue. Depuis une semaine, autour du volcan et à plusieurs kilomètres à la ronde, la lave avance et dévore les routes, obligeant des milliers d'habitants à quitter leur domicile.

Le JT

Les autres sujets du JT