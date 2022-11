Hawaï : le plus grand volcan actif du monde est entré en éruption

À Hawaï maintenant, un immense volcan, le Mauna Loa, est entré en éruption après une phase de repos de près de 40 ans.

Les Hawaïens l'appellent "la longue montagne". Le Mauna Loa à Hawaï (États-Unis) crache ses gerbes de lave spectaculaire. C'est sa première éruption en près de 40 ans. Elle provoque d'épais nuages de fumée, visibles à plus de 70 km à la ronde. Le phénomène a commencé dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 novembre, en plein océan Pacifique.

Aucune évacuation

Le Mauna Loa, plus grand volcan actif du monde, couvre la moitié de l'ile principale de l'archipel. Sur des kilomètres, des torrents de roches en fusion fascinent touristes et habitants. "Dès que j'en ai entendu parler, j'ai sauté dans ma voiture", confie un homme. La zone proche du sommet et certaines routes de l'île ont été fermées par précaution, mais aucune évacuation n'a été ordonné. "Les coulées de gaz ne menacent pas les populations en aval du volcan pour l'instant", note David Ige, gouverneur de l'état d'Hawaï.