Hawaï : le nuage toxique qui inquiète

C'est ici que la lave du volcan Kilauea se jette dans l'océan Pacifique. Ce mélange gazeux est extrêmement irritant, corrosif et dangereux. Le volcan est entré en éruption le 3 mai dernier sur l'île d'Hawaï. Vues d'hélicoptère, des coulées de lave s'écoulent comme des rivières de feu qui avancent à près de 200 mètres par heure, dévastant tout sur leur passage, brûlant des champs, des arbres et des habitations. 2000 personnes ont dû être évacuées des zones les plus exposées.

Vers une éruption volcanique majeure ?

La lave a également coupé des routes, comme ici, où l'on peut voir qu'elle est toujours incandescente. Le volcan Kilauea se trouve heureusement dans une région qui n'est pas très peuplée, car les scientifiques craignent une éruption volcanique majeure, comme celle qui avait touché Hawaï dans les années 1920.