Hawaï : le Mauna Loa, plus grand volcan actif du monde, s'est réveillé sur l'archipel

À Hawaï, le Mauna Loa, le plus gros volcan actif au monde, est entré en éruption, après près de 40 ans de sommeil.

Des torrents de roches en fusion et une lave incandescente, qui semblent progresser lentement, le long du volcan. Pour la première fois depuis 1984, le Mauna Loa à Hawaï (États-Unis), plus grand volcan actif du monde, est entré en éruption. Les nuages, visibles à plus de 70 km à la ronde, font le bonheur des promeneurs. "C'était magnifique ce matin", confie une femme.

Les habitants pas menacés par les coulées

Le Mauna Loa est entré en éruption dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 novembre. Elle ne menace, pour l'heure, pas les habitations, même si les autorités appellent à la prudence. "Du gaz volcanique, des cendres et des fibres de verre volcanique pourraient être portés par le vent", a prévenu David Ige, le gouverneur de l'état d'Hawaï, qui a demandé aux personnes ayant des difficultés respiratoires de prendre leurs précautions.