Hawaï : 23 blessés dans un tour en bateau près du volcan en éruption Kilauea

Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont une sérieusement, par un jet de lave lors d'un tour en bateau pour aller observer la lave du volcan en éruption d'Hawaï, annoncent les autorités locales, lundi 16 juillet.

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano LATEST: @CivilDefenseHI now reporting 23 people were injured after a #lavaexplosion sent a #lavabomb flying into the air, which landed on a tour boat off #Kapoho ; one reported fractured femur https://t.co/zWOvFhuNXk @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/9B2gfdN4Rl

Parmi les passagers du bateau touristique, dont le nombre total n'a pas été précisé, 13 ont été traités dans un hôpital local et dix n'ont subi que des blessures légères, soignées sur place à leur arrivée au port de Wailoa, expliquent les pompiers du comté de Hawaï.

Early Monday morning, 23 people on a lava tour boat were injured when an explosion at the ocean entry hurled lava bombs and debris onto their boat. 4 passengers taken by ambulance to the hospital, one seriously injured with a fractured femur. Most other injuries were superficial.