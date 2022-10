Guerre en Ukraine : en 1962, la menace nucléaire pesait déjà sur le monde

C'était il y a 60 ans. Octobre 1962, la plus grave crise de la guerre froide, la crise des missiles soviétiques. Au cœur du bras de fer, Cuba. Cette ile dirigée par Fidel Castro depuis 1959. En pleine guerre froide, les États-Unis souhaitent renverser ce régime communiste. John Fitzgerald Kennedy lance alors le débarquement de la baie des cochons en avril 1961. Mais la tentative d'invasion est un échec. Fidel Castro ressort plus fort et obtient jusqu'au soutien de la population à Moscou. Un an après, les États-Unis décrètent un embargo contre Cuba. L’URSS soutient Fidel Castro et décide de lancer l’Opération Anadyr, en envoyant 50 000 soldats sur le sol cubain et en installant 36 missiles nucléaires.

Une issue sanglante évitée de justesse

A la mi-octobre de l'année 1962, les avions américains de surveillance survolent l’île et photographient la construction de rampes de lancement de fusées. Le 20 octobre le président Kennedy prend la parole : "Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de fusées dans cette île opprimée. Ces bases de lancement ne peuvent avoir qu’un but, la constitution d'un potentiel nucléaire dirigée contre l’hémisphère occidental".

Le président Kennedy annonce en plus un blocus maritime, alors qu'une vingtaine de cargos russes sont en transition. Si les cargos forcent le passage, l'ordre est donné de tirer. Une escalade militaire accentuée par la difficulté des discussions entre les deux états, qui s'effectue alors par lettre. Le 28 octobre, Moscou ordonne finalement aux navires de faire demi-tour. Les fusées, elles, repartent quelques semaines plus tard. Un conflit nucléaire résolu in extremis. Deux semaines de tensions qui aboutissent à la création du célèbre téléphone rouge, ligne directe entre Washington et Moscou.