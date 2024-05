Guerre à Gaza : les universités américaines s’embrasent contre l’armée israélienne Durée de la vidéo : 2 min Guerre à Gaza : les universités américaines s’embrasent contre l’armée israélienne Guerre à Gaza : les universités américaines s’embrasent contre l’armée israélienne (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 19/20 info franceinfo

Aux États-Unis, le vent de contestation contre Tsahal embrase chaque jour de nouveaux campus universitaires. Après l’État de New-York, le Texas et la Californie ont rejoint le mouvement protestataire, avec des tensions de plus en plus vives.

Mardi 30 avril, sur les coups de 22 heures, la police intervient manu militari sur le campus de Columbia (New-York, États-Unis). Les manifestants tentent de les empêcher d’avancer, mais les forces de l’ordre sont déterminées. À l’aide d’un monte-charge, ils lancent l’assaut contre un bâtiment administratif de l’université, occupée par des militants pro-palestiniens. Les manifestants sont délogés, des dizaines d’entre eux sont interpellés. Campus occupé depuis plusieurs semaines L’intervention a eu lieu à la demande de la présidente de Columbia. Le campus est occupé depuis plusieurs semaines par des étudiants qui protestent contre la guerre menée par Israël à Gaza. Columbia est l'épicentre d'un mouvement de contestation qui touche de nombreuses universités aux États-Unis, dans un climat de plus en plus tendu. Mercredi 1er mai, des affrontements particulièrement violents entre militants pro-israéliens et pro-palestiniens ont eu lieu sur le campus de l’université de Los Angeles.

