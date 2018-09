Grand témoin : il a vendu des milliards de subprimes

Charles Daulon du Laurens était banquier chez Lehman Brothers au moment de la faillite il a 10 ans. Il a vendu des subprimes mais n'a pas de regrets. "J'étais dans le TGV et je me mets à recevoir des textos [...] du type 'on pense à toi, on est désolés'. Ce sont des choses qu'on entend en principe dans des circonstances beaucoup plus graves", explique l'ancien trader. De retour au bureau, il doit faire ses cartons, après avoir vendu pour des milliards de subprimes. Ses bonus et primes de fin d'année dépendaient de sa performance au sein de l'entreprise ; il fallait donc en vendre beaucoup.

Pas de regrets

Charles Daulon du Laurens dit ne pas avoir de regrets personnels, "en revanche, l'avidité qui est réelle et qui est la plus dangereuse, et celle qui a vraiment conduit à l'échec, c'est la cupidité du système dans son ensemble. Tout le monde considérait que tant que l'orchestre joue toujours on peut continuer de danser", confie-t-il. Aujourd'hui Charles Daulon du Laurens est associé dans un fonds d'investissement.

