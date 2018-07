Goldman Sachs : qui est le nouveau PDG David Solomon ?

David Solomon, nouveau PDG de la prestigieuse banque Goldman Sachs, mène une double vie. Il est banquier en journée et se transforme en DJ à la nuit tombée. Un CV atypique pour diriger l'un des empires de Wall Street, 10 ans après la crise financière qui l'a touché de plein fouet. Quelque 32 000 employés travaillent à Goldman Sachs et celle-ci génère plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an.

Un coup de projecteur

L'homme qui a succédé à Lloyd Blankfein mardi 17 juillet n'hésite pas à troquer sa chemise de banquier contre un t-shirt et des platines de DJ. La nuit, David Solomon devient en effet DJ Sol. L'artiste reconnu s'est déjà produit à Los Angeles, New York et aux Bahamas. Son compte Instagram, "djsolmusic", est suivi par près de 11 000 personnes. Une bonne publicité pour la banque d'investissement, impliquée dans la crise des subprimes de 2007. Elle a d'ailleurs dû s'acquitter d'une amende de cinq milliards de dollars. La popularité de David Solomon arrivera-t-il à redorer l'image de Goldman Sachs ? L'homme incarne en tout cas un renouveau.