Golden Globes : les temps forts de la cérémonie

Décidément, le film musical est une affaire qui marche à Hollywood. A Star Is Born, de Bradley Cooper, était favori, mais c'est Bohemian Rhapsody qui rafle la mise. Il décroche le Golden Globe du meilleur film, mais surtout celui du meilleur acteur dramatique, pour Rami Malek, qui incarnait Freddie Mercury. "Merci à Freddie Mercury de m'avoir donné la joie de ma vie. Je t'aime. Tu es magnifique. Ce trophée est pour toi. C'est grâce à toi", a-t-il déclaré. Même si les critiques n'étaient pas favorables, Bohemian Rapsody est déjà le biopic le plus rentable de l'histoire du cinéma.

Un discours féministe

Pour la meilleure actrice, on attendait plutôt Lady Gaga, pour son rôle dans A Star Is Born. Mais la chanteuse a dû s'effacer devant Glenn Close, récompensée pour son rôle dans The Wife. "Vous savez, nous les femmes, nous avons nos enfants, nos maris, nos partenaires, mais nous devons trouver notre épanouissement personnel. Nous devons réaliser nos rêves", a expliqué l'actrice. Notons que Roma, film uniquement visible sur Netflix, a lui aussi remporté un Golden Globe.

