Gastronomie : le meilleur fromage du monde est américain

S'il est courant de penser que la France est le pays champion du fromage, le titre mondial a été raflé par un producteur américain lors des World cheese awards, messe annuelle du fromage. C'est donc un bleu venu des États-Unis qui a été sacré, et seulement un fromage tricolore se classe dans les quinze premiers. Tous ont été devancés par le Rogue River Blue. "Ce qui fait sa différence, c'est sa crème laitière bio et sa signature bien sûr : les feuilles de vigne trempées dans la liqueur de poire", décrit fièrement le producteur du meilleur fromage du monde.

Les fromages peuvent être bons partout

Lors du concours italien, plus de 3 500 variétés ont été présentées, départagées par 235 experts du monde entier. Sur un marché de Lyon (Rhône), la victoire américaine semble rester en travers de la gorge des clients. "Les fromages français sont les meilleurs", tranche l'un d'entre eux. Et tant pis si un produit américain a gagné : "Il y a des erreurs dans le monde, ça arrive", sourit-il. Du côté des fromagers, on reste beaux joueurs. "Du moment qu'on respecte la fabrication traditionnelle, les fromages qu'ils soient ici ou ailleurs peuvent être bons", admet un professionnel.

