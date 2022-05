Tuerie dans une école au Texas : la police a pris une "mauvaise décision" en différant son intervention, reconnaissent les autorités locales

Premier mea culpa. La police a pris une "mauvaise décision" en n'entrant pas rapidement dans l'école d'Uvalde, où s'était retranché dans une classe un tireur qui y a commis un massacre, a reconnu vendredi 27 mai le directeur du département de la sécurité publique du Texas.

"Avec le recul, maintenant, bien sûr que ce n'était pas la bonne décision. C'était la mauvaise décision, point final", a déclaré Steven McCraw lors d'une conférence de presse, interrogé sur le délai d'intervention des forces de l'ordre, très critiqué. Dix-neuf agents sur place ont attendu une unité d'intervention de la police aux frontières, environ une heure après que le tireur, Salvador Ramos, se fut introduit dans le bâtiment.

Sur place, les autorités ont expliqué leur décision par le fait que le suspect était barricadé et non en mouvement.

Nouvelle version de la police à #Uvalde pour justifier le manque d’intervention face au tueur : c’était une situation de tireur barricadé et non un tireur actif. Donc on ne donne pas l’assaut… pic.twitter.com/lghciJCDM9