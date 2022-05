Fusillade d’Uvalde : la lenteur de l’intervention de la police critiquée

L. Courté, C. Krauskopff-Wolff

La police est entrée dans l’école d’Uvalde (États-Unis) une heure après la tuerie. Les parents sont effondrés et en colère.

Vingt-et-une croix blanches déposées devant l’école d’Uvalde (États-Unis), avec le nom de chacune des victimes, et des parents qui demandent désormais des comptes aux autorités. L’un des pères de famille a perdu sa fille, Leila, qui était âgée de 11 ans. "Je ne sais pas quelle différence cela aurait fait, peut-être que les policiers auraient pu agir plus vite", précise Vincent Salazar. Il est 11h30, mardi 24 mai, lorsque le tueur arrive aux abords de l’école, après avoir tiré sur sa grand-mère. Sur une vidéo amateur, on l’aperçoit rentrer dans l’établissement, sans la moindre difficulté.

"Les policiers ont sauvé d’autres enfants"

"Il est entré sans problème, de la maison de sa grand-mère à l’école, il n’a été confronté à personne", indique Victor Escalon, directeur régional de la sécurité publique dans le sud du Texas. Quelques minutes plus tard, des policiers encerclent l’établissement, mais n’interviennent pas. "Certes, on n’a échoué parce que l’on n’a pas réussi à empêcher cette attaque, mais les policiers qui sont arrivés sur le site ont mis leur vie en danger et ont sauvé d’autres enfants", confie Steve Mc Craw, directeur de la sécurité publique au Texas.