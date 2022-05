Fusillade dans une école primaire au Texas : "Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington", s'insurge l'entraîneur de NBA, Steve Kerr

L'émotion et la colère de Steve Kerr. Après la fusillade dans une école primaire au Texas, qui a fait plus de 20 morts (selon le dernier bilan), mardi 24 mai, l'entraîneur des Golden State Warriors en NBA n'avait pas la tête au basket. Quelques minutes avant de disputer la quatrième manche de la finale de conférence Ouest contre les Dallas Mavericks, l'ancien coéquipier de Michael Jordan a laissé parler ses émotions en conférence de presse. "Quand allons-nous faire quelque chose ? Je suis fatigué. Fatigué de me présenter devant vous pour présenter mes condoléances aux familles anéanties. J'en ai assez", a-t-il déploré.

"Depuis que nous avons quitté la séance d'entraînement, 14 enfants ont été tués à 600 km d'ici, et un enseignant [bilan revu à la hausse depuis]. Au cours des dix derniers jours, des personnes âgées noires ont été tuées dans un supermarché à Buffalo, des fidèles asiatiques ont été tués en Californie du Sud, et maintenant des enfants ont été tués à l'école", a poursuivi l'entraîneur Kerr, les larmes aux yeux.

Visiblement bouleversé, Steve Kerr, qui s'était déjà emporté de la même manière en apprenant le décès de George Floyd (le 25 mai 2020), s'en est ensuite pris aux sénateurs américains qui refusent de légiférer malgré la litanie des massacres. Dans son viseur, la mesure H.R.8 proposée lors du mandat de Barack Obama qui vise à exercer une vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles.

Celle-ci a été approuvée par la Chambre des représentants en mars 2021, mais est toujours en sommeil au Sénat. "Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington, qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote, malgré ce que nous, le peuple américain, voulons", a-t-il fustigé en tapant du poing sur la table. En réaction à la fusillade d'hier, le Sénat américain a programmé pour la première fois sur son agenda une première lecture de cette proposition de loi.

Avant le début du match de playoffs (qui a vu les Warriors s'incliné 119 à 109), un long moment de silence a été observé dans l'arène des Dallas Mavericks en hommage aux victimes du drame survenu à Uvalde, dans le Texas.

American Airlines Center held a moment of silence for the death of Michael Coyne, a teacher who was killed in a car crash while returning home from Game 3, and the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/50KgEFG3tB