Fusillade au Texas : les États-Unis sont sous le choc

Mardi 24 mai, un jeune homme de 18 ans est rentré dans une école d’Uvalde, au Texas (États-Unis). Il a ouvert le feu sur les élèves et leurs professeurs. Le bilan ? 19 enfants et deux adultes tués. Les Américains sont sous le choc. Mais cette nouvelle tuerie de masse va-t-elle faire bouger la loi sur le port des armes ? "Cela semble très compliqué, puisque Joe Biden a face à lui le puissant lobby des armes", explique Camille Guttin, envoyée spéciale sur place.

Le second amendement

La justification après de tels drames est toujours la même : "C’est l’œuvre d’un homme uniquement, ce ne sont pas les armes qui sont en cause", rapporte la journaliste de France Télévisions. Le plus important est de ne pas remettre en cause le second amendement, estime-t-on du côté des conservateurs. Mardi 24 mai, Joe Biden a livré un discours avec beaucoup d’émotions. Il en a marre d’égrener, d’énoncer le nom des victimes.