États-Unis : une tuerie raciste fait 10 morts à Buffalo

L’émotion, et l’incompréhension, quelques instants après l’horreur. À Buffalo (États-Unis), dans l’état de New-York, un homme a tué 10 personnes dans un supermarché, dont une majorité d’afro-américains. "Je l’ai vu tirer sur une femme, ensuite sur un homme d’Église, puis à nouveau sur une femme. Il est entré dans le magasin et a continué à tirer", relate Grady Lewis, un témoin.



Des motivations raciales

Le suspect, Payton Gendron, 18 ans, a diffusé son crime en direct sur un réseau social. On le voit au volant de sa voiture, approchant du supermarché. Dans son rétroviseur, on devine son équipement : un casque militaire et une arme automatique. La vidéo, insoutenable et bloquée par le réseau social après deux minutes, montre Payton Gendron tirer sur chaque personne qu’il rencontre. Le jeune homme s’est rendu à la police et ses motivations font peu de doutes : il avait rédigé un manifeste se référant à d’autres crimes racistes commis ces dernières années.