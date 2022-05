États-Unis : une fusillade raciste cause la mort de 10 personnes à Buffalo

"D'abord, il a tiré sur une femme, puis sur un homme d'Église, puis sur une autre femme. Et après il est rentré dans le magasin, il a recommencé à tirer", raconte un homme, témoin de la fusillade qui a eu lieu à Buffalo (États-Unis), samedi 14 mai. Au total, 13 personnes, la plupart d'origine afro-américaine, ont été touchées et 10 d'entre elles sont décédées.

Un suprémaciste blanc

Le tueur "est un jeune homme blanc de 18 ans, il était très lourdement armé, il avait un équipement de combat", détaille Joseph Gramaglia, commissaire de police de Buffalo (état de New York). Avant de passer à l'acte, le tireur, Payton Gendron, aurait diffusé un manifeste raciste de 180 pages. "C'est un suprémaciste blanc, qui s'est engagé dans un acte de terrorisme et sera poursuivi comme le tireur de sang-froid, cruel et calculateur qu'il est", indique Kathy Hochul, gouverneure de l’État de New York. Cette fusillade est la plus meurtrière de l'année aux États-Unis.