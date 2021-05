Etats-Unis : une fusillade fait "plusieurs morts" et des blessés à San José, en Californie

Le tireur présumé a été tué et le "nombre exact de morts et de blessés" n'est pas encore confirmé, a précisé la police locale.

Une fusillade a fait "plusieurs morts" et des blessés, mercredi 26 mai , sur le site d'une compagnie de transports publics à San José, en Californie (Etats-Unis), a annoncé la police locale. Le tireur présumé a été tué et le "nombre exact de morts et de blessés" n'est pas encore confirmé, a précisé Russell Davis, de la police du comté de Santa Clara, situé au sud de San Francisco, ajoutant que les informations étaient encore "préliminaires". Une enquête est en cours, mais "la sécurité du public est assurée à ce stade", a affirmé ce responsable.

La fusillade a eu lieu près d'un site de la Valley Transportation Authority (VTA), qui gère notamment les transports publics dans la zone. Des employés de la VTA figurent "parmi les victimes", selon la police, qui n'a pas précisé leur nombre. Le site a été évacué, a précisé l'entreprise sur Twitter (lien en anglais). Un lieu d'accueil pour les familles a été ouvert, écrit le shérif du comté dans un message sur le réseau social (lien en anglais). "Nous sommes peinés pour les familles de ceux que nous avons perdus dans cette terrible fusillade", a déclaré le maire de San José, Sam Liccardo. "Dans la famille de la VTA, nous pleurons la perte de nos collègues et prions pour le rétablissement de ceux qui sont en train d'être soignés", a-t-il ajouté.