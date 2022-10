Etats-Unis : un homme armé tue deux personnes dans un lycée avant d'être abattu

Un homme armé a tué deux personnes lundi 24 octobre dans un lycée de Saint-Louis, (Etat du Missouri, dans le centre des Etats-Unis), avant d'être abattu par les forces de l'ordre, a annoncé la police locale. Une femme adulte et une jeune fille sont mortes et plusieurs autres personnes ont été blessées, a indiqué le chef de la police de Saint-Louis, Mike Sack.

Les agents, venus sur place après un appel d'urgence, ont échangé des tirs avec l'assaillant, qui a été atteint et a succombé à ses blessures, selon la même source. "Le tireur a été arrêté rapidement par la police", a précisé sur Twitter le groupe scolaire des écoles publiques de Saint-Louis. L'identité et l'âge du suspect, estimé à une vingtaine d'années, n'ont pas encore été établis de manière définitive, a indiqué le chef de la police.

Un fléau loin de faiblir aux Etats-Unis

Les fusillades de masse, notamment dans des établissements scolaires, endeuillent chaque mois ou presque les Etats-Unis. En mai dernier, un adolescent avait par exemple tué 19 écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d'Uvalde, au Texas. Depuis 2012 dans le pays, il y a eu plus de victimes lors de tueries que lors des trente années précédentes. Sur la dernière décennie, entre 2012 et 2022, on dénombre en effet 539 victimes, contre 437 morts sur les trois décennies précédant cette période.

Sur ces quarante dernières années, les tireurs se sont révélés être quasiment exclusivement des hommes (107 des 109 auteurs). Quant aux fusillades perpétrées dans des écoles, elles ont toutes été commises par de jeunes hommes, voire de jeunes garçons. Plus de la moitié des jeunes hommes ayant ouvert le feu dans des établissements avaient presque tous (17 sur 19 auteurs) moins de 30 ans.