États-Unis : trois morts et onze blessés dans une fusillade à Philadelphie

S. Aramon, C. Gindre

Plusieurs tireurs ont ouvert le feu sur la foule dans les rues de Philadelphie (États-Unis), samedi 4 juin. Trois personnes sont mortes et onze autres ont été blessées.

Scène de crime, samedi 4 juin, à Philadelphie (États-Unis). Dans cette artère très fréquentée le week-end, peu avant minuit, plusieurs individus ont ouvert le feu sur la foule, faisant trois morts et onze blessés. Les tireurs sont toujours en fuite. Une violence armée ordinaire et presque quotidienne aux États-Unis, après notamment la fusillade dans une école du Texas, où 19 élèves et deux enseignants ont été abattus, le 24 mai dernier.

Le lobby des armes à feu au cœur des débats

La violence par arme à feu fait chaque jour 111 morts aux États-Unis. Une tragédie qui prend ses racines dans la constitution américaine. Le port d'armes est inscrit dans le deuxième amendement. À chaque fusillade de masse, il est question de la NRA, un puissant lobby des armes à feu. Mais celui-ci est intouchable puisqu’il finance les campagnes de nombreux élus républicains et démocrates.