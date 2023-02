Etats-Unis : trois morts dans une fusillade sur un campus près de Detroit

L'homme qui a ouvert le feu a réussi à prendre la fuite après la tuerie.

Une nouvelle fusillade mortelle aux Etats-Unis. Trois personnes ont été tuées et cinq blessées, lundi 13 février, par un homme qui a ouvert le feu dans un campus à Lansing, à l'ouest de Detroit aux Etats-Unis, avant de prendre la fuite, a annoncé la police.

Le suspect a ouvert le feu peu après 20 heures (mardi à 2 heures en France) dans un bâtiment de l'université, avant de se déplacer à pied vers un autre bâtiment où des coups de feu ont également été entendus, a déclaré Chris Rozman, chef par intérim de la police du campus. Selon lui, plusieurs des blessés sont dans un état critique.

La police a diffusé des photos du suspect, un homme noir de petite taille portant une veste en jean, des chaussures rouges et une casquette de baseball. "Nous avons actuellement des centaines de policiers et de représentants des forces de l'ordre - de l'Etat, locaux et fédéraux - sur le campus qui travaillent dans un effort coordonné pour assurer la sécurité du campus et identifier et appréhender le suspect", a affirmé Chris Rozman.