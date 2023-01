États-Unis : le principal suspect de la fusillade en Californie s'est suicidé

Aux États-Unis, le tireur qui a tué dix personnes dans un club de danse en Californie a été retrouvé mort au volant de son véhicule. Âgé de 72 ans, il se serait suicidé.

La chasse à l'homme a duré près de 15 heures. À l'intérieur de la camionnette blanche du suspect, les policiers d'assaut ont découvert son corps sans vie. Ce dernier se serait suicidé. Dans le fourgon, les enquêteurs ont également trouvé une arme, qui pourrait être celle utilisée durant la fusillade. Le suspect est un immigré d'origine chinoise, âgé de 72 ans.

Dix morts

Son parcours meurtrier a débuté dans la soirée du samedi 21 janvier à Monterey Park en Californie (États-Unis), dans un dancing. En pleine festivité du Nouvel An lunaire, l'homme a tiré dans la foule. Il a tué dix personnes, et en a blessé dix autres. "On ne sait pas si c'est un crime qui visait une communauté en particulier", a commenté Robert Luna, le shérif du comté de Los Angeles (États-Unis). L'homme se serait ensuite rendu dans une autre salle de danse "avec une arme à feu", mais les clients ont réussi à le désarmer et il s'est enfui, rapporte le shérif.