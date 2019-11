États-Unis : fusillade meurtrière dans un lycée californien

Pourquoi Nathaniel Berow, un élève sans histoire, a-t-il tiré sur ses camarades, jeudi 14 novembre, le jour de son 16e anniversaire ? C'est la question qui taraude les enquêteurs et les étudiants d'un campus californien. Vers 7h30 du matin, au début des cours, l'adolescent a sorti une arme semi-automatique de son sac et a tiré autour de lui. "On était en train de s'enfuir quand on a encore entendu trois coups de feu. C'était effrayant", explique une élève.

366e fusillade de l'année aux États-Unis

Des étudiants de 14 et 16 ans sont décédés. Trois autres adolescents sont grièvement touchés. Après plusieurs heures de recherches, le suspect a été retrouvé parmi les blessés à l'hôpital. Il avait retourné son arme contre lui. "Entre le moment où il a sorti son arme de son sac et le moment où il s'est effondré au sol avec une balle dans la tête, il s'est passé 16 secondes", précise le capitaine Kent Wegener, membre de la police du comté de Los Angeles. Il s'agit de la 366e tuerie de l'année aux États-Unis.

Le JT

Les autres sujets du JT