États-Unis : des mesures plus strictes sur les armes à feu

La violence et la criminalité sont en très forte augmentation, ces dernières années, aux États-Unis. Même Chelsea, une petite ville plutôt tranquille dans la banlieue de Boston (Massachusetts), n’échappe pas à la règle. Les armes à feu sont la hantise des policiers.

28 homicides par jour

Dans le pays, il y a en moyenne plus d’un meurtre par balle toutes les heures, soit 28 homicides par jour. Les fusillades meurtrières de ces dernières semaines rappellent que les armes sont toujours en libre circulation et font craindre le pire aujourd’hui. Pour enrayer cette spirale, sept États dont celui de New York ont pris des mesures plus strictes sur les armes à feu, comme l’âge minimum de 21 ans pour acheter un fusil automatique ou la limitation des chargeurs à grande vitesse.