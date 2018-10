Fusillade de Pittsburgh : le profil de l'assaillant se dessine

Après la fusillade qui a eu lieu à Pittsburgh (États-Unis) samedi 27 octobre, le bilan n'est toujours pas définitif. "On parle désormais d'au moins huit morts, d'au moins six blessés. Parmi ces blessés, au moins quatre policiers touchés, blessés durant l'assaut", rapporte Loïc de la Mornais, en direct des États-Unis en début de soirée. "D'autres témoignages également font état du fait qu'il y avait une circoncision en cours durant l'assaut, et donc peut-être que la vie d'un jeune enfant est en jeu", précise le journaliste.

Un homme qui avait déjà proféré des menaces

L'auteur de la fusillade "a d'ores et déjà été identifié et nommé par les médias américains (...). Il s'agit d'un homme de 46 ans, il s'appelle Robert Bowers. Et surtout, il avait déjà publié, si c'est bien lui, sur ses réseaux sociaux et sur internet il y a quelques jours, des menaces à l'encontre d'une association juive d'aide aux réfugiés. Il avait dit que cette association faisait entrer sur le sol américain des étrangers qui menaçaient la sécurité du pays", poursuit le journaliste. L'assaillant était équipé "d'un fusil d'assaut militaire semi-automatique".

