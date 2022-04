Fusillade dans le métro de New York : le suspect interpellé et placé en garde à vue sera poursuivi pour "attaque terroriste"

C'est la fin de plus de 24 heures de recherches pour les forces de l'ordre new-yorkaises. L'homme qui est suspecté d'avoir ouvert le feu mardi matin (en milieu d'après-midi heure française) dans le métro de New York (Etats-Unis), a été interpellé et placé en garde à vue, a annoncé la police new-yorkaise lors d'une conférence de presse, mercredi 13 avril. Il s'agit de l'individu qui était recherché depuis la veille, un Américain âgé de 62 ans.

Frank Robert James had nowhere else to run or hide — and is now in NYPD custody. The work of our detectives is second to none and the dedication of our patrol officers is never ending. pic.twitter.com/uOXliUvoJ7